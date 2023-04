Los fans del 24/7 quieren a Madison Anderson y a Pepe Gámez como protagonistas de una telenovela de Telemundo

La amistad que ha surgido entre Madison Anderson y Pepe Gámez ha cautivado al público de La Casa de los Famosos 3 que al día de hoy está convenido de que ahí no sólo hay química, sino que sin que ellos se dieran cuenta el amor tocó a su puerta. Las cámaras han captado al actor incluso diciendo su nombre en silencio cuando ella no está cerca. No la está llamando. No la está buscando, simplemente dice su nombre con un suspiro.

Aquí les compartimos dos videos como ejemplos de que lo narramos arriba:

Aquí Pepe está como hablando solo y dice “Madison” mientras ella duerme 🤭#LCDLF3 pic.twitter.com/Y2r76USom6 — MILA 🦋🥒🦷 (@mariato67067955) April 4, 2023

Madison sale de la habitación y Pepe sale detrás de ella pensando en su nombre en voz alta"Madison" dice. No es la primera vez que pasa 🤭 Decido creer #LCDLF3 pic.twitter.com/MXLc2d3pbf — kabeliz (@kabeliz) April 5, 2023

Muchos de los que siguen el reality en el 24/7 están fascinados con la idea de que Telemundo los convierta en la pareja protagónica de una telenovela. Las redes sociales están retratando cada conversación de Pepe y Madison, cada mirada, cada sonrisa. Muchos aseguran que es innegable que entre ellos ha surgido una conexión difícil de borrar y de negar.

Miradas. Sonrisas. Pepe y Madison son cómplices:

Recordemos ahora que Madison Anderson es una mujer soltera. Las malas lenguas aseguran que el novio de la boricua terminó su relación con esta y hasta la dejó de seguir en redes sociales luego de ver la prueba del presupuesto en la que grabaron escenas de telenovela. En todo momento se vio a Madison trabajar con diligencia, profesionalismo.

Y la escena de beso, que parece molestó a su ahora ex enamorado, la grabó con Diego Soldano, quien nunca rosó los labios de ésta, porque siempre puso sus dedos encima de la boca de Madison para así literalmente actuar un beso de telenovela.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

