La Casa de los Famosos 3: La Resistencia, Pepe, Madison y Diego, podría perder a uno de sus miembros

La Resistencia. En La Casa de los Famosos 3 hay dos bandos, uno es el cuarto Tierra, otro es el cuarto Agua. Pepe Gámez, Madison Anderson y Diego Soldano son los únicos habitantes de el cuarto Tierra y gracias a la unidad y amistad que han logrado crear los fans de la boricua los han incluido en su team, el cual lleva por nombre “La Resistencia”.

Lamentablemente este trío podría llegar a su final en la décimo segunda gala de eliminación que se llevará acabo este lunes. La prueba del líder la ganó José Rodríguez y aunque éste no ganó inmunidad sí tiene un poder que le permite salvar a un nominado o a sí mismo en caso de caer en la canasta, lo que eleva las posibilidades de que “La Resistencia” entre por completo al SUM.

Pepe dice que ahora ellos son el puro reflejo de Timón, Pumba y Simba. Por esta razón están cantando el tema: “Can You Feel the Love Tonight”. Incluso Madison ha llegado a pedir que ambienten la cena del domingo con el tema de la famosa cinta de Disney del “Rey León”.

Los fans están desolados. No quieren que esto suceda: “¡Ay no, hasta a mi me pone triste si uno de ellos 3 se va”. Muchos dicen incluso: “Pepe tan lindo recordando canciones de caricaturas para ellos”. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· Así van las votaciones para la décimo primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos

· Olga Tañón se une a “La Resistencia” y le da todo su apoyo a Madison Anderson en La Casa de los Famosos 3

· “La Casa de los Famosos Edición Especial” y “La Mesa Caliente Sin Censura” se toman los domingos de Telemundo