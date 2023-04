Fernando Valenzuela sobre el retiro de su legendario número 34 con los Dodgers: ‘Yo no considero que sea mío’  [Video]

Tras más de dos décadas del retiro del icónico lanzador mexicano Fernando Valenzuela, Los Ángeles Dodgers ha decidido rendir un homenaje a su carrera y a su paso por el equipo, retirando su mítico número 34, un honor que el propio exjugador afirma, lo ha tomado por sorpresa al tiempo que sostiene que ese número no es suyo.

¨Para mi fue una sorpresa primero y luego fue alegría, pero no solo para mí sino para toda la gente porque siempre me preguntaban ´¿cuándo van a retirar tú número?´ y yo les decía que no estaba en mis manos. Pero ahora creo que la gente va a disfrutar muchísimo eso¨, expresó ´El Toro´ en una entrevista exclusiva al periodista Ricardo López Juárez de La Opinión.

En ese sentido, Valenzuela recordó que cuando el presidente de los Dodgers, Stan Kasten le contó lo sobre el homenaje, este consideraba que no era su número sino que pertenecía a la organización y el mandatario le contestó que ahora será para recordarlo a él.

¨Finalmente llega ese momento. Cuando el presidente del equipo me dijo ́te tengo noticias, se va a retirar tú número, el 34´, y yo le digo que no considero que es mí numero, considero que es del equipo, pero él me dijo ´bueno, ahora ya nadie lo va a poder usar, así que es tú número´¨.

¨Ya han habido reacciones (de los fanáticos) y que bueno porque la afición de los Dodgers siempre está ahí juego tras juego y es bueno que tengan algo diferente y de jugadores que ellos admiran. Eso es lo máximo, es el retiro del número 34 pero es para todos ellos, es el retiro para que esté ahí con otros grandes jugadores¨, agregó.

Fernando Valenzuela se retiró de la MLB en 1997 y el hecho de que se haya decidido retirar su número más de 20 años después, es algo que llama la atención y que nos hace preguntarnos ¿por qué esperar tanto? pero el mexicano entiende que el equipo californiano tiene parámetros para ello.

¨Los Dodgers no pueden retirar un número si no estás en Cooperstown (Salón de la Fama del Béisbol), eso es una regla del equipo, pero en el caso mío creo que hubo reuniones y van a hacer una excepción¨, sentenció.

La ceremonia del retiro del mítico número 34 de Fernando Valenzuela se llevará a cabo el 11 de agosto en el Dodger Stadium de Los Ángeles, en un acto que se espera tenga gran asistencia del público mexicano para formar parte de este homenaje a uno de sus máximos ídolos.

