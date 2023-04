Kylie Jenner exhibe sus curvilíneos atributos con un microbikini rosado

Kylie Jenner se ha convertido desde hace varios años al igual que su hermana mayor Kim Kardashian en la fantasía de millones de personas alrededor del mundo. Su belleza y prominentes encantos son indiscutibles y siempre encuentra la manera acaparar reflectores en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la famosa empresaria, alborotó a los usuarios al compartir una serie de seis imágenes en la que deja poco a la imaginación debido a que exhibe sus curvilíneos atributos desde una lujosa piscina, posando de frente y de espaldas con un microbikini color rosado tipo hilo dental que solo cubre lo indispensable.

Como era de suponerse, la publicación de inmediato ha recibido miles de halagos y en apenas unas horas ha conseguido más de 1.7 millones de ‘me gusta’.

“Maravillosas piernas y caderas 🥵🔥”, “Esta mujer es demasiado sensual ❤️” y “Ya quisieran muchas que la critican tener ese cuerpo después de tener un hijo 👏”, son algunos de los mensajes que le escribieron a la joven de 25 años.

Por si ni fuera suficiente, Kylie Jenner también aprovechó para hacer alarde de su cuerpazo, a través de otras fotografías donde se le puede ver usando otro minibañador color nude que dejó sin aliento a sus 386 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by kylie jenner (@kyliejenertube)

