Kylie Jenner mostró por primera vez a su hijo y aseguran que no se parece a Travis Scott

La empresaria Kylie Jenner el pasado sábado tomó la determinación de compartir el rostro de su pequeño de 11 meses con sus más de 379 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que en menos de 24 horas de haber subido una galería de fotos ya cuenta con más de 19 millones de ‘Me gusta’.

La publicación original fue acompañada por una sola palabra, y es que escribió: “AIRE”, lo que podría tratarse del nombre de su bebé que está a punto de cumplir su primer año el próximo 2 de febrero. Sin embargo, la madre de Stormi había preferido mantener oculto el rostro de su segundo hijo durante todos estos meses.

Kylie prefirió posar frente a un espejo con su hijo y así mostrarlo al mundo, mientras que ella luce bastante sencilla para como está acostumbrada a verse en la mencionada aplicación.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar en la publicación original, y es que superó los 128 mil, debido a que muchos quisieron hablar del físico de su pequeño. Además, aprovecharon para relacionar el pie de foto con lo que posiblemente sería el nombre, pues para algunos estaría haciéndole honor al de su hermana.

Sin embargo, no todas las impresiones fueron positivas porque hubo un usuario que vio la oportunidad para mencionar que el bebé de 11 meses no tendría ningún tipo de parecido físico al de su padre, Travis Scott.

“Te quiero Aire Webster”, “Qué cositaaa”, “Él es tan guapo”, “Bebé Aire, mi amor”, “Él es perfecto”, “Perfección”, “Adorable”, “Ahí está él”, “Ahí está!! Esos ojos no puedo lidiar”, “No puedo. Él es taaaan besuqueable”, “Qué monada”, “Él parece sólo a su hermana mayor”, “Bueno, los libaneses entenderán esto”, “No se parece al hijo de Travis Scott”, “Stormie (Tormenta) y Aire (Aire). Tiene sentido”, “Stormi, Aire, el siguiente va a ser Thunder”, “¿Sabes lo que significa este nombre en árabe?”, “Su nombre elogia el nombre de Stormi, me encanta eso, tormenta y aire”, “Muy bonito bebé”, “Dios mío, si ese no es el bebé más precioso”, “Él es tan hermoso”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

