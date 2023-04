Las penas y el divorcio de Isabella Castillo ‘se van cantando’

“La Usurpadora, El Musical” llegó a la vida de Isabella Castillo en uno de los peores momentos de su vida para demostrarle que sí, que a pesar de estar rota por dentro podía cantar, reír y enfrentar uno de los mayores retos de su carrera con dos personajes en uno.

El musical, que estrena este fin de semana en la cartelera de Estados Unidos, sirvió a la actriz de raíces cubanas como terapia y la música de Celia Cruz, banda sonora de la película, le hizo darse cuenta que, efectivamente, la vida sí “es un carnaval y las penas se van cantando”.

“La película me tocó grabarla en un momento muy difícil, donde dos días antes de empezar a grabar estaba atravesando un divorcio (del actor Matías Novoa). Me enteré que me tocaba divorciarme y dos días antes de las grabaciones, a recoger maletas, a llevarme a mi perro y a ver adónde iba a ir”.

“En el momento pensé que no iba a poder con la responsabilidad de poder llevar dos personajes, y no cualquier dos personajes, personajes que la gente ya conoce y que quiere, los conocen muy bien gracias a Gaby Spanic, y Gaby Spanic es una, ¿no?”.

Isabella admite que estuvo a punto de renunciar al proyecto en aquel entonces. “Yo no me sentía preparada en el momento, emocionalmente, para hacer esto. Hablé con producción, hablé con el director para que me ayudaran y la verdad es que me hicieron ‘la vida un carnaval’”.

“Todo el mundo me ayudó tanto y yo misma me di cuenta que la vida es eso: se trata de superar cualquier cosa que se te atraviesa en el camino y hacer de eso ‘un carnaval’; entonces yo, Isabella, yo me demostré que yo puedo con lo que sea que la vida me ponga enfrente. Y después que terminé la película me sentí orgullosa de mí misma”.

“Sí, siempre voy a ser muy crítica, siempre van haber muchas escenas que no me van a gustar o cosas que hubiera querido cambiar, pero yo sí me siento orgullosa de que terminé la película y aparte me divertí haciendo la película”.

“La verdad es que la mejor terapia que pude haber tenido es haber grabado esta película”.

