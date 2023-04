Presidente de la UEFA carga contra Messi por no frenar las burlas del ´Dibu´ Martínez hacia Mbappé

A poco más de tres meses de haber finalizado el Mundial Qatar 2022, ha salido a la luz quejas del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin contra Leo Messi por no haber frenado los gestos ofensivos de su compañero Emiliano ´Dibu´ Martínez hacia Kylian Mbappé tras la final en la que Argentina se coronó campeona del mundo frente a Francia.

Esta semana fue publicado en Argentina el libro “Messiánico” del periodista argentino Sebastián Fest y del francés Alexandre Juillard, en el que se incluyeron algunas declaraciones de Ceferin afirmando que el capitán de ´La Albiceleste´ “debería haber dicho algo (al Dibu Martínez), decirle que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto”.

“Al final, Messi juega todo el año con (Kylian) Mbappé”, opinó el mandatario del ente rector del fútbol europeo sobre la situación.

“Si ves cómo reaccionó durante los penales… No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó”, agregó criticando la actitud del guardameta argentino.

Con el pasar de la entrevista realizada para el mencionado libro, el también abogado esloveno no paró de atacar a Martínez y recordó el gesto que este hizo cuando recibió el premio a Mejor Portero del Mundial y se lo acercó a sus parte intimas, algo que calificó como “una cosa repugnante” y parte de sus “sus reacciones fueron primitivas”.

“Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona…”, precisó.

Una vez expresado su disgusto, Aleksander Ceferin se tomó el tiempo para hablar de lo que considera fue un gran trabajo de Messi como líder de su selección para conseguir este gran logro. “Sin él, Argentina no hubiera llegado ni siquiera a cuartos de final”, opinó.

“Cuando no sabes qué hacer en la cancha, le pasas la pelota a Messi. Yo estaba seguro de que la final, que fue fantástica, estaba terminada, de que la copa ya era de Messi. Y al final fue merecido, Argentina fue mejor que Francia”, sentenció.

