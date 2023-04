“Tengo que colgar”, las inquietantes llamadas de Alinka Castañeda, adolescente hispana desaparecida en California desde Año Nuevo

Los familiares de Alinka Castañeda, la joven de 16 años desaparecida en California desde el 1 de enero pasado, creen que la adolescente habría sido víctima de tráfico sexual.

Información divulgada por el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles indica que Castañeda fue vista por última vez en la referida fecha, a eso de las 5 a.m., mientras ingresaba a un auto estacionado en el bloque 23000 S. Caroldale Ave., en la ciudad de Carson, por el exterior de su vivienda.

La familia relató que la adolescente dejó su habitación ordenada y no se llevó ropa ni su teléfono. “Me parece que es alguien que ella pudo haber conocido a través de internet o no lo sé. No lo sabemos. Estábamos asustados”, comentó una amiga de la familia citada por Telemundo.

La ciudad en el condado de Los Ángeles ofrece una recompensa de $100,000 dólares por pistas que lleven al paradero de la joven.

Joven ha llamado a su familia tres veces desde su desaparición

Durante los últimos meses tras la desaparición, la joven ha llamado a su familia en tres ocasiones en las que ha sonado desesperada, reportaron medios como ABC 7.

Las autoridades determinaron que la primera llamada, 15 días después de que se le perdiera el rastro, se originó en el vecindario de Venice, en Los Ángeles.

“La hermana (de Castaneda) dijo que sonaba asustada y que había dicho que no sabía dónde estaba. Dejó la impresión de que estaba siendo retenida contra su voluntad y no la dejaban irse. Pero no sabía donde estaba y terminó diciendo: ‘tengo que colgar'”, reveló Moses Castillo, el investigador privado que se ha sumado voluntariamente a la búsqueda de la muchacha

Una segunda llamada tuvo lugar pocas horas después de la primera. En esa ocasión, su voz sonaba como un llamado de auxilio. La tercera ocurrió hace más de 20 días cuando Castaneda le dijo a la madre que estaba lista para volver a casa y le pidió que se encontrara con ella en Union Station, Los Ángeles. Sin embargo, la menor no apareció.

Castilló añadió en declaraciones a NewsNation que aunque teme lo peor, está orando por lo menor.

El investigador ha caminado con la madre de la chica tocando puertas y repartiendo boletas de búsqueda.

“Nosotros estamos preocupados de que ella esté siendo traficada y por consiguiente retenida por una pandilla local”, indicó el exdetective de crímenes sexuales del Departamento de Policía de Los Ángeles.

