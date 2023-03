Hispana hallada muerta en carrito de compra en Chicago fue vista por última vez ingresando a un Uber

Rosa Chacón, la hispana de 21 años hallada muerta en una carrito de compra en Chicago, ingresó a un vehículo de Uber a eso de las 10:40 p.m. del 18 de enero pasado.

Esa fue la última vez que se le vio con vida, según reveló el investigador privado contratado por su familia para ayudar en el esclarecimiento del caso.

Chacón se montó en el auto en el bloque 2800 de St. Louis Avenue. El conductor se dirigió al bloque 2400 de Western Avenue.

El carrito de compra con los restos de la mujer fue localizado en un callejón en el bloque.

La familia de Chacón indicó a WLS que ella no fue la que ordenó el Uber.

El cadáver fue sometido a una autopsia. Las autoridades forenses en el condado Cook aún no revelan la causa y modo de muerte.

La hispana estaba amarrada y envuelta en una sábana dentro de la cesta abandonada por la zona Suroeste de Chicago. Se suponía que en una semana Chacón celebrara sus 22 años.

“Ella dijo, ‘estaré de vuelta mamá. Yo me iré en una viaje de Uber allí y regresaré’, eso fue lo que me dijo”, relató su madre, que también se llama Rosa. La mujer dijo que no sabía a dónde iba su hija o con quién; tampoco quién ordenó el auto para que la recogiera. Al momento de partir, Chacón no se llevó un abrigo o identificación con ella.

“Yo no sé cómo ellos tienen corazón para hacer algo como eso”, añadió la progenitora.

La familia le indicó al medio que, aunque reportaron la desaparición a la Policía, la respuesta de las autoridades los desalentó, ya que le dijeron que probablemente su hija había huido de la casa.

“Ella no era una fugitiva. Solo una madre conoce a su hijo (a)”, dijo Rosa en entrevista con CBS. “Yo era su cómplice. Yo siempre estaba con ella, excepto esa noche. Ella dijo que tenía un Uber. Yo no pensé que ella se iba. Me quedé esperando. Ella dijo, ‘yo me voy en el Uber y estaré de vuelta’. Eso fue lo último que yo escuché de mi hija”, añadió.

La empresa Uber se limitó a indicar que no comparten información privada de los viajeros.

La Policía indicó que mantiene la pesquisa abierta y que espera por los resultados de la oficina forense.

Al momento, no hay un móvil establecido ni sospechosos detenidos.