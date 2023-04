Una fiesta para el ‘Tigre Mayor’: Miguel Cabrera agradeció la oportunidad de despedirse que le brindaron el Comerica Park

La carrera del beisbolista venezolano Miguel Cabrera se ha convertido en una de las más exitosas en la historia moderna de las Grandes Ligas, por lo que resultaba difícil verlo fuera del homenaje que realizaron los Tigres de Detroit en el primer partido de la temporada que juegan en el Comerica Park.

El lanzamiento inaugural de el partido disputado este jueves contó con la presencia de la ex estrella de los Red Wings Nicklas Lidström, el ex León Calvin Johnson y ex miembro de los Pistons Ben Wallace, quienes invitaron al ‘Tigre Mayor‘ a unirse en el montículo junto a ellos para poder realizar los pitcheos ceremoniales ante un público de 44.650 personas.

Luego de esta invitación el jugador criollo se mostró bastante emocionado y agradecido por la oportunidad que le brindaron en el que fue su último primer duelo dentro del Comerica Park para Miguel, quien se retirará de las Grandes Ligas al finalizar la temporada.

“Estoy feliz por este momento. No estoy triste. Estoy feliz, porque han sido 21 buenos años en Grandes Ligas. Nunca doy nada por hecho. Voy a disfrutar este año, y cuando me den la oportunidad de jugar, con suerte podré hacer mi trabajo”, expresó Cabrera, según MLB.com.

This picture goes hard. pic.twitter.com/hTfcwhFCL3 — Detroit Tigers (@tigers) April 6, 2023

A pesar de no alcanzar la victoria ante los Medias Rojas de Boston, Miguel Cabrera consiguió un nuevo imparable y una impulsada para su marca y así poder seguir extendiendo su legado como uno de los beisbolistas más productivos en la historia.

“Es simplemente un bateador puro, igual que (Albert) Pujols. Batea para promedio, para poder, y tiene esa habilidad asombrosa para impulsar carreras”, dijo el mánager de Medias Rojas, Alex Cora.

Actualmente Miguel Cabrera cosecha un total de 3,091 imparables y 1,849 remolcadas en su carrera. Según MLB, 696 de estas carreras impulsadas han sido con dos outs, una marca que ningún otro jugador en la historia de los Tigres tiene con dicha situación.

Los Tigres de Detroit no han tenido el mejor arranque deseado, ubicándose en la cuarta posición de la División Central de la Liga Americana con una marca de dos victorias y cinco derrotas.

Sigue leyendo:

–T‑Mobile y la Major League Baseball formalizan un nuevo acuerdo a largo plazo para crear más experiencias 5G para los fans

–Venden por $1.85 millones de dólares bate que Babe Ruth usó hace más de 100 años

–New York Mets en problemas: Pierden a su receptor titular por dos meses y deberán recurrir a uno de sus prospectos