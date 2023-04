New York Mets en problemas: Pierden a su receptor titular por dos meses y deberán recurrir a uno de sus prospectos

El atropellado arranque temporada que han tenido los New York Mets, parece no tener un límite, o al menos eso ha dejado ver la lesión del receptor venezolano Omar Narváez quien estará fuera al menos ocho semanas, una sensible baja que se une a la de Justin Verlander y deja al equipo con un hueco en el lineup.

Luego de haber salido del juego del miércoles por molestias, Narváez fue sometido a una resonancia magnética la cual reveló que sufre una distensión severa en la pantorrilla izquierda por lo que estaría fuera de acción durante al menos dos meses.

Ante esta ausencia, Thomas Nido queda como el único receptor del equipo, lo que supondría que el prospecto número uno de la organización, el también venezolano Francisco Álvarez, será quien tome dicho puesto en el roster y funja como back up en la receptoría.

De hecho, Álvarez que ya tuvo experiencia en las Grande Ligas al final de la temporada pasada y que actualmente juego en la sucursal Triple-A Syracuse, ya se encuentra en Nueva York, lo que indica que es cuestión de horas para que sea ingresado en el roster del equipo grande.

Omar Narváez, que llegó este año a los Mets con un contrato por una campaña y $8 millones de dólares más una opción para 2024, se ganó el puesto de catcher titular, jugando cinco de los seis juego que van este año, dejando un average de .289 con dos carreras impulsadas, una anotada, dos boletos negociados y un OPS de .639.

Por su parte, el conjunto de la Gran Manzana, no ha tenido el comienzo deseado, fijando un récord negativo de 3-4. A esto se le suman los flojos arranques del puertorriqueño Francisco Lindor y de su As del pitcheo, Max Scherzer, quien precisamente fue derrotado ayer contra los Milwaukee Brewers.

