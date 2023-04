Adamari López y el sueldo millonario que le pagaban por su trabajo en Telemundo

La audiencia de Telemundo quedó atónita luego que anunciaran la salida de Adamari López de la planta televisiva. A su vez, deja un espacio en el programa matutino ‘Hoy Día‘ donde permaneció los últimos 10 años. A su vez, la expareja de Toni Costa compartió un video donde confirmó su salida y agradeció a quienes la acompañaron en ese largo camino que recorrió.

‘Chisme No Like’ es un programa de noticias del mundo de la farándula y en esta oportunidad quisieron revelar detalles del presunto salario que la madre de Alaïa Costa López aparentemente percibía por su trabajo en el canal, lo que habría dejado a muchos perplejos.

“Cuánto dinero ganaba Adamari López y se los digo de muy buena fuente porque no voy a decir, pero una cucaracha vio ese contrato allá en Telemundo. Adamari López sueldo básico ganaba entienda que las cifras digo son al año y dividida por doce, ella ganaba al año la cifra de $640,000 dólares, más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales rozaba los $840,000 dólares, pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Adamari López y comercializaba, yo le estimo un millón de dólares“, mencionó el conductor Javier Ceriani.

“Cuando ella empezó a hablar yo sabía que esto no era cierto, se le notaba en los ojos que estaba aguantando las lágrimas”, “Es triste perder un trabajo, pero yo creo que a los artistas se sobre devalúan”, “No era necesario que se despidiera así”, “En su despedida se ve como contenía las ganas de llorar”, “No se puede negar que es actriz, se aguantó las lágrimas”, “Qué raro que la despidieron si tiene mucho público”, “Pusieron a ese Riera que no va a aportar nada al programa”, “Yo también despedí el programa, sin Adamari no hay show”, “Qué mala gente la de Telemundo”, “Realmente no debería importarnos cuánto ganaba, ella es muy talentosa”, “Cuántas personas se alegran del mal ajeno”, fueron algunas reacciones que se registraron en el canal de YouTube.

A su vez, no sería el único cambio porque también mencionaron que Juan Rivera, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 3’ podría reemplazarla a ella. Además, este sábado 8 de abril anunciaron un nuevo horario del programa matutino y ahora será de 7AM/11AM desde el próximo lunes.

