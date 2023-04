Chiquis Rivera con mallas y un mini short de cuerina deja poco a la imaginación de sus fanáticos

La cantante Chiquis Rivera desde el momento en el que decidió mostrarse con unas libras menos ha aprovechado para ponerse unos vestuarios mucho más ceñidos a su cuerpo, demostrando lo orgullosa que se siente con su nueva figura estética.

Además, la hija de Jenni Rivera terminó sorprendiendo a más de uno, no solamente por la presentación que ofreció en Hidalgo, Texas, por que la intérprete de ‘Entre Besos y Copas’ se robó las miradas por su más reciente outfit que además quiso compartir también en la red social de la camarita para deslumbrar a más de cinco millones de seguidores.

Chiquis decidió llevar un sombrero, una camisa de malla con cuerina, un mini short que la dejó presumir su retaguardia, así como una botas entre negras y rojas que le llegaron más arriba de sus rodillas.

“Gracias!! Hidalgo Texas 😍🐝Por su amor y cariño y por cantar conmigo a todo pulmón!

Fue una noche inolvidable 😭🙏🏼”, fueron las palabras que acompañaron la publicación realizada en su perfil.

Los usuarios de la aplicación dejaron varios comentarios en la publicación, al tiempo que destacaron el gran trabajo que ha venido realizando en su carrera artística. A su vez, mencionaron que está en una de sus mejores etapas, así como le recordaron lo “hermosa” que es.

“Me encanta ver como cada día eres mejor”, “Esto es increíble. Te amo y no puedo esperar a ver en la gira de nuevo”, “Dios mío, desearía estar allí”, “Te esperamos en Guatemala pero no vayas a ver este año si no hasta el otro porque pues no tengo dinero ahorita”, “No puedo esperar a verte de nuevo, con suerte”, “Eres absolutamente increíble. Tu mamá está tan orgullosa. Estás arrasando”, “Te queremos, ojalá un día te podamos entrevistar”, “Ni la distancia no para de ir a mirar a esta hermosura de mujer, te amo”, “Felicitaciones reina”, “Hermosa”, “Te amo”, “Hermosura, eres la mejor”, “Eso chingona”, “Ay te extraño ya”, “Yo estaba ahí e hiciste un gran espectáculo. Hermosa como siempre”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Chiquis Rivera luce un enterizo de cuerina con aberturas a los lados y no usa lencería

· Chiquis Rivera es criticada por posar junto a Mariana Seoane tras haber sido la “enemiga” de su madre

· Chiquis Rivera se viste de negro y presume sus atributos con un look lleno de transparencias mientras baila