Chiquis Rivera es criticada por posar junto a Mariana Seoane tras haber sido la “enemiga” de su madre

La cantante Chiquis Rivera el pasado viernes compartió varias imágenes donde sale acompañada por Mariana Seoane. Sin duda las fotos se llevaron la atención por el atuendo que ambas tenían, empezando por el de la hija de Jenni que dejó poco a la imaginación luego de posar con una camisa de malla y un pantalón de cuerina.

En las fotos ambas salen muy sonrientes y abrazadas, al tiempo que se demuestran el cariño y admiración que cada una siente por la otra. Por ello, Rivera tomó la determinación de enviarle un mensaje a través de la red social de la camarita.

“Eres una REINA! @laseoaneoficial Me encanto verte!! You’re one bad ass woman! Te Amo. ❤️‍🔥”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

Sin embargo, los usuarios de la red social de la camarita no perdieron la oportunidad de recordarle que la relación entre Mariana y Jenni en el pasado no fue de muy buenos términos. Por ello, fueron muchas las expresiones negativas que dejaron tras verlas muy unidas.

Además, no todo fue malo pues algunos de ellos solicitaron que realizaran un dueto debido a que consideran que podría salir un buen sencillo musical por parte de ambas.

“Y yo recordando cuando Jenni se peleó con ella”, “Qué bellas las dos”, “Automáticamente se me vino a la mente ‘parrandera rebelde y atrevida’ al ver a Mariana Seoane”, “No fue que esta señora fue mala onda onda con tu mami?”, “Pero a tu mamá no le caía la Seoane”, “Mejor que Ana Bárbara, no confíes en ella”, “Dueto por favor”, “Mariana se me pareció a Jenny”, “Queremos un dueto, quién dice que sí?”, “Qué hermosa te ves Chiquis“, “Qué tiene que ver que no sea amiga de su mamá? Los odios y rencores no deben traspasar de padres a hijos”, “No era enemiga de su mamá”, “Mariana Seoane odiaba a Jenny”, fueron algunas de las reacciones que se generaron en el post.

