Chiquis Rivera se viste de negro y presume sus atributos con un look lleno de transparencias mientras baila

La cantante Chiquis Rivera el pasado martes en la red social de la camarita compartió un video en el que se muestra bastante alegre tras el éxito de la venta de las entradas para uno de sus conciertos que forman parte de ‘Abeja Reina Tour Parte II’. Por ello, decidió compartirlo con sus más de cinco millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma.

La hija de Jenni Rivera aprovechó el momento para presumir una vez más su figura, luego de haber bajado algunas libras, pese a no decir de qué manera sucedió. Además, se puso un jean ajustado a su figura, mientras que se ve que carga un brasier negro y encima un suéter de mallas que permite ver el tamaño de sus voluptuosos pechos.

“Y así celebramos el primer SOLD-OUT show de la gira #AbejaReinaTourParteII 🤗🙏🏼🐝 @lunariomx”, fueron las palabras que acompañaron el video.

Los usuarios de la plataforma se tomaron el tiempo de dejarle saber lo que piensan de su cuerpo, y muchos de ellos han aplaudido verla tan bien como ocurre en este momento. Además, mencionaron que sería ideal que dijera la dieta que está cumpliendo y la hizo rebajar de esa manera.

A su vez, varios coincidieron en que su manera de vestirse últimamente la hace ver similar al estilo que usaba la fallecida Selena Quintanilla.

“Bella mi amor”, “¿Qué dieta estás haciendo? Te ves lo mejor posible”, “Ese cuerpo es para mí”, “¿Qué hizo ella para perder tanto peso? Se ve increíble”, “Chiquis le diste una cachetada con guante blanco a todos los que te criticaban y hablaban mal de ti y de tu cuerpo”, “Tienes vibras a Selena Quintanilla”, “Me gusta lo luchadora que es y por lo linda que se puso, aunque su música no me gusta”, “Qué bueno sería que nuestra princesa no diera la receta para adelgazar así como ella”, “Las que critican en los comentarios son las que no pueden soportar porque si ellas tuvieran el dinero también se hicieran algo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

