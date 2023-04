Problemas para la Selección Mexicana: Veljko Paunovic no dejará que jugadores de Chivas participen en el duelo ante Estados Unidos

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, podría estar inmerso en una drástica polémica al adelantar que no permitirá que sus jugadores formen parte de la Selección Mexicana en caso de un posible llamado de Diego Cocca para el partido amistoso que protagonizará el Tri contra la selección de Estados Unidos el próximo 19 de abril.

El estratega serbio sostuvo que el Rebaño Sagrado se encuentra atravesando un momento decisivo en el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que la prioridad para el cuadro tapatío es salir victorioso en cada uno de los cuatro partidos que restan pra entrar al Repechaje y posteriormente a la Liguilla del campeonato azteca.

“No me gusta adelantarme a los hechos, hay que esperar a ver esa lista y ver quienes pueden ser llamados (a la Selección Nacional), en caso de que cualquiera sea llamado, por supuesto que esto cambiaría la disponibilidad de nuestro plantel, y en un momento del campeonato que es ya decisivo”, dijo Paunovic en conferencia de prensa.

En la última Fecha FIFA, Diego Cocca convocó a Fernando Beltrán, Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado por lo que es muy posible que vuelvan a ser convocados para esta cita internacional. A pesar de esto, el entrenador serbio recordó que este compromiso no es considerado com una Fecha FIFA, por lo que no está en la obligación de enviar a ninguno de sus jugadores a formar parte del cotejo internacional.

“En ese aspecto hay que ver cuando llegue el momento, tomar las decisiones, y buscar qué es lo que es lo que realmente estamos representando aquí. Al final de la temporada necesitamos a todos los jugadores disponibles, al máximo y si los tenemos en nuestro equipo los tenemos que tener a nuestra disposición, entiendo también que hay otros eventos que pueden afectar esa situación, pero para serte sincero, FIFA determina muy claramente las fechas para cuando los jugadores se tienen que dejar ir con la selección. Cuando estamos jugando el último tramo de la temporada, pienso que debemos de tener los mejores jugadores con nosotros, vamos a ver qué pasa más adelante”, destacó.

Con respecto al rendimiento del equipo, Paunovic aseguró que están trabajando para reforzar el nivel defensivo, el cual se ha convertido en una de las debilidades de la plantilla en los últimos juegos llegando a sufrir un total de siete goles.

“Buscamos la mejora en donde hemos tenido menos eficiencia, buscamos mejorar en las dos áreas, mejoramos en llegadas en área contraria, goles y oportunidades generadas, pero hemos dejado de ser eficientes en defensa”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Falleció el árbitro Joaquín Urrea, conocido por la polémica final entre Pumas de la UNAM y Águilas del América en 1985

–Christophe Galtier revela detalles sobre el futuro de Kylian Mbappé: “Sé que ha habido discusiones con la directiva”

–Nicolás Freire sobre el lamentable momento de Pumas de la UNAM: “Me duele un montón y me da vergüenza”