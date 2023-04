Adamari López ya tiene reemplazo en ‘Hoy Día’, según ‘Chisme No Like’

La salida de Adamari López de Telemundo ha dejado a más de uno atónito, debido a que muchos no se esperaban que una de las conductoras del programa ‘Hoy Día‘ terminara saliendo de manera sorpresiva. A su vez, los fanáticos de la puertorriqueña no han dejado de hacerse preguntas, así como también le han manifestado su apoyo en medio de la situación que atraviesa.

Javier Ceriani es uno de los conductores del programa ‘Chisme No Like’ y recientemente habló sobre el presunto salario que la puertorriqueña terminaba cobrando mensualmente. Por ello, de forma detallada dijo los montos que le cancelaban, al tiempo que añadió que se trataría aproximadamente de un millón de dólares.

Además, una de las interrogantes que más se hace la audiencia del programa matutino de Telemundo es saber quién será el posible reemplazo de la expareja de Toni Costa. Por ello, Ceriani en ‘Chisme No Like’ ofreció detalles físicos de la persona.

“Tengo que decirles que el reemplazo de Adamari es un hombre. No, la reemplazan con un hombre y un hombre con sobrepeso, no es el Gordo de Molina”, comenzó diciendo.

“Está negociando en este momento, pero puede rechazar, porque él es un loco… Juan Rivera reemplaza a Adamari López. La cuestión es grande, está negociando. Él había tuiteado que no quería tuitear más de ‘La Casa de los Famosos'”, continuó diciendo.

Los internautas se tomaron el tiempo de escribir lo que pensaban de la decisión que en los próximos días podrían estar por confirmar. A su vez, la mayoría de las personas explicaron que no están de acuerdo con la determinación, y de ser así le estarían dando un privilegio a Univision.

“Si el reemplazo de Adamari es Juan Rivera, qué horror”, “Estamos cansados de Juan Rivera”, “Qué mentira más grande, de dónde va a sacar rating, si ya estamos cansados de oír eso”, “¿Quién dijo que él es presentador?”, “Con esa decisión le ponen la corona del primer lugar a Despierta América, felicidades Univisión”, “Ay no me gusta Juan Rivera, fracaso total”, “Qué barbaridad, Juan Rivera. No manchen. Telemundo va en decadencia”, “El programa va de mal en peor”, “Qué horror, menos mal que ya yo no veo tv”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el canal de YouTube.

