Cuáles son las ciudades más y menos estresadas de Estados Unidos

Hoy en día el estrés es inevitable prácticamente y esto no es benéfico para nadie. Una estimación de The American Institute of Stress, señala que el estrés relacionado con el lugar de trabajo por sí solo le cuesta a la sociedad más de $300,000 millones de dólares por año.

Y para conocer qué tan estresadas viven las principales ciudades de Estados Unidos, WalletHub realizó un estudio recientemente en el que comparó más de 182 ciudades en 40 métricas clave. El conjunto de datos abarcó desde el promedio de horas de trabajo semanales hasta la tasa de desempleo y las tasas de divorcio y suicidio.

El análisis está basado en cuatro dimensiones clave: 1) Estrés laboral, 2 ) estrés financiero, 3) estrés familiar y 4) estrés de salud y seguridad. La muestra considera solo la ciudad propiamente mencionada en cada caso y excluye las ciudades del área metropolitana circundante.

Cada métrica se calificó en una escala de 100 puntos, con una puntuación de 100 que representa los niveles más altos de estrés. Luego se determinó el promedio ponderado de cada ciudad en todas las métricas para calcular su puntaje general y se usaron los puntajes resultantes para clasificar la muestra.

“El estrés no siempre es algo malo. Ciertos tipos de estrés pueden tener efectos positivos en el bienestar de una persona, al menos en las dosis adecuadas”, Según Psychology Today. “Un poco de estrés, conocido como ‘estrés agudo’, puede ser emocionante, nos mantiene activos y alertas. Sin embargo, cuando el estrés alcanza un nivel inmanejable, se vuelve ‘crónico’. Es entonces cuando nos volvemos vulnerables a sus efectos dañinos, como problemas de salud y pérdida de productividad”.

Ciudades de EE.UU. más y menos estresadas:

(1) Ciudad: Cleveland, Ohio

Puntaje total: 64.66

(2) Ciudad: Detroit, Michigan

Puntaje total: 61.20

(3) Ciudad: Gulfport, Misisipi

Puntaje total: 57.03

(4) Ciudad: Baltimore, Maryland

Puntaje total: 56.72

(5) Ciudad: Filadelfia, Pensilvania

Puntaje total: 56.45

En contraparte:

(178) Ciudad: Fargo, Dakota del Norte

Puntaje total: 31.46

(179) Ciudad: Overland Park, Kansas

Puntaje total: 31.46

(180) Ciudad: Madison, Wisconsin

Puntaje total: 31.27

(181) Ciudad: Sur de Burlington, Vermont

Puntaje total: 31.14

(182) Ciudad: Fremont, California

Puntaje total: 28.58

“No nos gusta admitirlo, pero la gran mayoría del estrés se debe a deseos y expectativas que no se corresponden con la realidad. Todos queremos que la vida transcurra de cierta manera y, cuando no es así, experimentamos estrés”, comentó Sara Lázaro, Investigador Asociado en Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts.

“Por ejemplo, todos queremos tener un gran trabajo que coincida perfectamente con nuestras habilidades e intereses, con demandas que sean razonables de cumplir y por las que seamos compensados justamente. Todos queremos poder ir de vacaciones a algún lugar que sea divertido, relajante y memorable. La realidad es que muchas veces no es así. Cuando comenzamos por aceptar la realidad y luego emparejamos los deseos y las expectativas para que coincidan con esa realidad, podemos disminuir en gran medida nuestro estrés”, agregó la experta.

