Xavi Hernández: “Las sensaciones de Pedri y Dembélé no son buenas”

En la rueda de prensa previa al encuentro que asumirá el FC Barcelona este lunes 10 de abril contra el Girona por la jornada 28 de La Liga, el entrenador culé Xavi Hernández se refirió a la actualidad de Pedri y Ousmane Dembélé, dos de sus cuatro jugadores lesionados.

Al ser consultado por la prensa sobre la no convocatoria de dichos jugadores, Xavi dijo: “Las sensaciones no son buenas, esto va de sensaciones y ellos tenían ilusión para participar pero no queremos correr ningún riesgo. El Progreso que tengan macarán su regreso”.

Dembélé se ha perdido casi todos los partidos del 2023 luego de salir lesionado el 28 de enero ante el Girona. Mientras tanto. Pedri atraviesa por una situación similar al ser baja desde el 16 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Europa League.

Lo cierto es que por el momento, Xavi no ha dado buenas señales de una pronta recuperación de ambos jugadores. Por otro lado, las apariciones que sí podrían darse en la próxima jornada son las de Andreas Christensen y Frenkie de Jong.

El equipo azulgrana buscará una victoria que le permita sacar al Real Madrid una ventaja de 15 puntos en la tabla de clasificación de La Liga Santander, la única competición en que continúa con vida luego de quedar eliminado de la Copa del Rey la semana pasada.

