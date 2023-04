Álex Baena asegura que ha recibido insultos y amenazas de muerte contra su familia tras problema con Valverde

El centrocampista español Álex Baena ha roto el silencio y publicó un comunicado en el que denunció que ha recibido múltiples insultos y amenazas de muerte contra su familia tras todo el rollo con Fede Valverde.

“El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia“, denunció el futbolista.

En el comunicado también se expresó acerca de cómo se siente por el problema con Valverde. “Se aprovechó de una desgracia para justificar una agresión, y hay mentiras que duelen más que los golpes”.

Baena desmintió la versión de Valverde, que afirma que durante todo el partido el futbolista del Villareal hizo referencia a que el hijo del uruguayo no iba a nacer.

“Tras lo sucedido salieron a la luz unas declaraciones, presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia de lo que se me imputa“, agregó.

Además, el centrocampista afirmó que dejará que las autoridades investiguen el caso y él se concentrará en sus actividades deportivas.

“En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión”.

