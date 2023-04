Empujan paquete de leyes para meter en cintura a camiones, pero autoridades reconocen que en NYC no hay suficiente espacio

Nueva York ha sabido ganarse varios sobrenombres con el paso de los años, y a la larga lista que incluye títulos como “la Gran Manzana”, “la Ciudad que nunca duerme” y “la Capital del mundo”, se suma el de “la Ciudad de la paquetería”.

Se estima que cada año entran o salen por calles y autopistas neoyorquinas en miles de camiones, aproximadamente 35 millones de toneladas de carga, lo que en comunidades vulnerables por las que se mueven la mayor parte de vehículos pesados y remolques, es sinónimo de trancones, fatalidades, heridos, aumento en casos de enfermedades como el asma y contaminación.

Así lo denunciaron este lunes líderes políticos del Comité de Transporte del Concejo Municipal, durante una audiencia en la que presentaron un paquete de medidas legislativas que buscan meter en cintura a los camiones de carga, y donde también llamaron a rendir cuentas a las autoridades de Transporte y al NYPD sobre la manera como están verificando que los automores pesados cumplan las normas de entrega.

“El transporte por camión en la ciudad puede producir consecuencias en nuestras comunidades, como el tráfico, el ruido y la contaminación y a menudo, estos problemas afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color de bajos ingresos, donde las altas tasas de enfermedades respiratorias, como el asma, son comunes debido a la emisión de escape de camiones en el aire”, dijo la presidenta del Comité de Transporte del órgano legislastivo, Selvena Brooks-Powers.

La concejal de Queens destacó la urgencia de nuevas medidas que garanticen que el transporte de carga en los cinco condados, (que en el 90% de los casos se realiza a través de camiones, y que para el 2045 aumentará en 68%) cumpla con mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida de las comunidades, pero advirtió que debido a la falta de espacio actual, el panorama es poco alentador.

“(Para conductores) no hay más remedio que bloquear el tráfico de automóviles, los carriles para autobuses y los carriles para bicicletas. Esto crea una situación peligrosa para peatones, ciclistas y conductores… También crea retrasos en el tráfico durante las horas pico, en particular para los residentes en los desiertos de transporte”, dijo la legisladora, mencionando de paso otro problema: el estacionamiento nocturno de camiones en barrios residenciales.

Como medidas de solución, el Concejo está promoviendo un par de iniciativas para que el Departamento de Transporte rediseñe “la red obsoleta de rutas de camiones” de la ciudad, a fin de mejorar la seguridad, aumentar la visibilidad, reducir la congestión del tráfico y las emisiones, y reducir las millas recorridas por vehículos.

Asimismo, requerir que antes del 31 de diciembre de 2023, una agencia u oficina designada por el Alcalde, identifique un lugar en cada condado para crear estacionamientos designados fuera de la vía pública para camiones con remolque, que comience a funcionar antes del 31 de diciembre de 2025, y una resolución que busca pedir al Estado que financie completamente a la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA).

Eric Beaton, Comisionado Adjunto de Planificación y Gestión del Transporte del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, destacó que esa agencia es conciente de las necesidades y problemáticas que representan los camiones de carga, que cada día entregan unos 3.7 millones de paquetes en la Gran Manzana, pero aseguró que siguen promoviendo medidas que mejoren la seguridad, como la creación de más de 330 zonas de descarga designadas en los cinco condados.

“El Departamento de Transporte también trabaja para mejorar la seguridad, la conectividad y el acceso de los camiones, a traves de rutas, rediseño de calles, expansión de zonas de descarga, educación sobre seguridad de camiones y acceso comunitario”, aseguró el funcionario, durante la audiencia, donde fue cuestionado sobre la efectividad de los planes implementados.

El Comisionado Adjunto, sin embargo reconoció que a pesar de sus esfuerzos, las muertes y los heridos que han dejado camiones de reparto en la ciudad se han mantenido altas en los últimos años. En 2022 se contaron 42 fatalidades, más que las 37 del 2019 y 40 del 2017.

“Nos enfocamos en la seguridad para todos y queremos que los números bajen. Si no es cero seguirá siendo muy alta la tendencia; queremos llegar a cero fatalidades”, dijo el funcionario del DOT.

Kevin García, de la Alianza de Justicia Ambiental de la Ciudad de Nueva York, manifestó su apoyo a las iniciativas promovidas por el Concejo Municipal, advirtiendo que el transporte de entregas ha aumentado significativamente.

“Apoyamos las medidas del Concejo, pues las vans de productos online y carros de bodegas han incrementado el tráfico, aumenta la polución y las preocupaciones de seguridad, pues representan el 6% de la actividad de transporte y el 51% de las emisiones…. por favor, protejan a nuestras comunidades” reducir tráfico pedestre y calidad del aire”, dijo el activista.

La concejal Mercedes Narcise instó a la Ciudad a buscar medidas para aumentar el transporte de carga usando los recursos y vias de agua, pues solamente representan el 6% del total, cuando pudieran servir como un recurso para disminuir el trafico terrestre.

Gloria Boyce-Charles, de las Comunidades del sureste de Queens, dijo que “mucho de lo que pasa en nuestras comunidades no es sobre las rutas que toman los camiones sino como se monitorean”, y pidió a las autoridades de Transporte que apliquen las leyes.

“Uno de los grandes problemas es que hay camiones que supuestamente no deben estar en partes por donde andan y eso hay que revisarlo; no podemos normalizar su paso por sitios por donde no deben estar”, dijo la activista.

El Departamento de Transporte mencionó que en la primavera va a presentar un reporte con recomendaciones nuevas y se mostró dispuesto a trabajar de la mano del Concejo Municipal, a fin de mejorar el panorama de seguridad y salud ambiental, pero reconoció que uno de los grandes retos es que la ciudad no tiene espacio suficiente para tantos camiones de carga.

Alicia Lozano, residente del Sur de El Bronx, y madre de un joven adolescente con asma, hizo un llamado a las autoridades municipales para que a la par de impulsar medidas que limiten el paso de camiones como “Pedro por su casa” por barrios residenciales, se creen programas de salud que tiendan la mano a quienes han sufrido decadas los efectos devastadores de la polución.

“Es hora de que en esta ciudad encontremos maneras efectivas en las que se logre un balance entre el desarrollo y la protección a nuestras comunidades pobres que siempre son las que salen afectadas; no es solo cuestión de muertes y heridos, que es algo evitable, sino de enfermedades, ruido y calidad de vida”, dijo la madre boricua.

Datos sobre camiones en NYC