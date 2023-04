Hija de Canelo Álvarez lanzó un fuerte reclamo a su padre por no pasar tiempo con ella

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez está cumpliendo un fuerte régimen de entrenamientos para estar en la mejor condición posible para el combate que enfrentará contra el británico John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron de Guadalajara. Sin embargo, existe una persona que no está de acuerdo con todo el proceso que está realizando actualmente.

Se trata de la pequeña María Fernanda, hija del pugilista azteca que recientemente reveló que no está para nada contenta con el duelo que protagonizará Álvarez contra Ryder; el problema se debe a que el entrenamiento no le ha permitido pasar mucho tiempo con ella.

Durante una entrevista que realizó el Canelo para el ‘Olimpo’, espacio del futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández en la plataforma de Twitch, el boxeador tapatío reveló que está tan concentrado en la pelea que no ha podido vivir grandes momentos con su familia durante las últimas semanas.

“‘Pero ¿por qué te vas ya? Le dije: ‘tengo que descansar, mi amor, porque voy a entrenar’. Me vine y me habla por Facetime mi esposa: ‘oye, te habla tu hija, te dice que no te importa, que nada más fuiste un ratito y que no te importamos porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella. No la abrazas, no sales con ella, que nada más te importa el box’. Y yo sintiéndome mal, que nada más te importa el boxeo”, expresó.

“Vamos a todos lados, para allá, para acá, nada más cuando estoy concentrado es cuando no estoy mucho tiempo contigo“, dijo el Canelo a su hija para evitar que el problema creciera entre ellos.

El hecho le causó mucha gracia al peleador, aunque también se mostró un poco deprimido porque su hija esté atravesando por esos problemas y consideró que debe pasar mucho más tiempo con ella para cuando finalice la pelea.

Sigue leyendo:

–José Benavídez defiende a su hijo y lanza una dura crítica al Canelo Álvarez: “Ahora está bebiendo un poco más”

–Canelo Álvarez sufre una parálisis facial y pone en riesgo su combate contra John Ryder

–Leyenda del boxeo deja en ridículo a Canelo Álvarez por negarse a pelear contra Benavídez: “Si tienes miedo para qué te metes al box”