Rey Grupero y Aylín Mujica terminaron: La Casa de los Famosos 3

“Como caballero me retiro del campo, con el corazoncito hecho chicharrón, pero así es la vida”, dice Rey Grupero en su cuenta de Instagram. El amor que surgió en el corazón del mexicano sigue vivo y es que con sus palabras da a entender que la relación con Aylín no funcionó y todo parece indicar que es porque no son del todo compatibles como pareja.

Las palabras de Rey puedes leerlas íntegras aquí.

Muchos fans de La Casa de los Famosos 3 nunca creyeron en la relación, lamentablemente la noticia lo que ha generado es una ola de burlas hacía los sentimientos de Rey. Ayer mismo muchos comentaban que éste se miraba triste en la gala de eliminación. También notaron que pese a estar sentado junto a Mujica, se le veía más cercano a Nicole Chávez.

Y sí, Nicole es la persona más cercana a Rey luego de esta temporada. Ella fue una de las primeras en reaccionar y lo hizo con este mensaje: “Te amo cooper”. Sabemos que al finalizar La Casa de los Famosos 3, este par tiene un proyecto pautado, del cual nos enteraremos pronto con total seguridad.

Las fieles defensoras de Rey Grupero le están dedicando palabras de amor, cariño y admiración: “Un buen caballero sabe cuándo retirarse y tú lo hiciste así que ánimo rey vendrán cosas mejores para ti”, “Ya tenías días chato, pero estás muy bendecido y llegará a tu una mujer que te ame como te mereces“.

Sobre La Casa de los Famosos sabemos que esto es una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

