Amanda Bynes fue dada de alta del hospital psiquiátrico donde ingresó hace unas semanas

La ex estrella infantil Amanda Bynes fue dada de alta de un hospital psiquiátrico después de que transeúntes la encontraran en las calles de Los Ángeles vagando completamente desnuda a altas horas de la madrugada.

La actriz de ‘She’s the Man’ salió del hospital el lunes, pues los doctores aseguraron que Amanda ya está lista para retomar su vida habitual, informó el medio TMZ.

Bynes comenzará con un tratamiento intensivo para que continúe mejorando y no vuelva a decaer, pues ésta no es la primera vez que tiene un ataque maníaco en público.

Una fuente cercana a la actriz aseguró que Amanda vivirá en su casa y hasta el momento no hay ningún proceso para que sus padres vuelvan a retomar la tutela que tuvo por más de 9 años.

Bynes, de 36 años, adquirió popularidad durante su adolescencia con series de TV como ‘All That y What I Like About You’. Su papel más reciente en la pantalla es en el largometraje ‘Easy A’, estrenado en 2010 y que estelarizó Emma Stone.

En 2013 Bynes comenzó a generar consternación por una serie de incidentes en los que actuaba de manera errática, así como por algunos mensajes incoherentes en su cuenta de Twitter. Ese mismo año fue diagnosticada con trastorno bipolar y puesta bajo una tutela judicial mediante la cual sus padres administraban sus finanzas.

