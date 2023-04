Beto Cuevas revela que pudo morir junto a Jenni Rivera: ella lo invitó a Monterrey

A casi once años del fallecimiento de Jenni Rivera y de todo su equipo de trabajo, Beto Cuevas cuenta que él pudo haber sido una de las víctimas mortales de aquel accidente de avión ocurrido en diciembre del 2012.

En redes sociales se ha comenzado a hacer viral un video en el que el cantante le revela a sus compañeros coaches de “La Voz Chile” que la desaparecida “Diva De La Banda” lo había invitado al concierto que ofreció en Monterrey antes de su deceso, pero él la rechazó debido a que ya tenía otros compromisos laborales.

“Yo recuerdo que días antes de la tragedia Jenni me invitó para que cantara una canción con ella en ese show, pero lamentablemente no pude ir. Digo lamentablemente porque me dio pena, pero pues si hubiera ido seguramente no estaría yo aquí“, dice Beto.

Al contar su anécdota, Francisca Valenzuela y Prince Royce se quedaron atónitos sólo de pensar que él pudo haberse subido a la aeronave, mientras que José Luis Rodríguez “El Puma” le dijo que tuvo un gran ángel que lo cuidó mucho en ese momento.

Sigue Leyendo más de Beto Cuevas aquí:

· Beto Cuevas defiende a Enrique Guzmán tras ser señalado de homofóbico y racista

· Alejandra Guzmán ahora luce su cuerpo con un body amarillo que deja ver sus curvas

· Beto Cuevas le aconsejó a Jenni que buscara reconciliarse con Chiquis Rivera por temor a su muerte