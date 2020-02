Beto Cuevas defiende a Enrique Guzmán tras ser señalado de homofóbico y racista

Hace unos días, el papá de Alejandra Guzmán fue criticado en redes sociales tras haber hecho comentarios sobre Yahir y Kalimba

Beto Cuevas salió en defensa de Enrique Guzmán luego de que éste fuera señalado de homofóbico y racista.

Y es que, hace unos días, el papá de Alejandra Guzmán fue criticado en redes sociales tras haber comentado que “los negros son buena onda, como esclavos“, en presencia de Kalimba.

Además de decir que “Yahir es un jotito muy chistoso“, luego de que el intérprete de “La Locura” saliera de la obra Jesucristo Súper Estrella para integrarse a Hoy No Me Puedo Levantar.

Asimismo, a Érik Rubín, Guzmán lo amenazó de que orinaría su carro después de ver que el esposo de Andrea Legarreta se estacionara en el lugar que le correspondía a Guzmán.

“La verdad es que si pudieran conocer a Enrique sabrían que esos comentarios son simplemente parte de su humor; los que lo queremos y conocemos sabemos de dónde vienen esos comentarios.

“Yo no creo que vengan de ningún lugar racista ni negativo, para nada“, afirmó Cuevas en entrevista.

El exintegrante del grupo La Ley dijo que él también ha sido criticado por Guzmán, pero que él lo ve como un comentario constructivo.

“A mí también me ha dicho cosas, pero todo lo que me ha comentado ha sido preciso y me ha ayudado a hacer mi trabajo mucho mejor. Yo no creo que haya una mala intención por parte de Enrique“, expresó.

POR: Froylan Escobar