Dicen que la relación entre Rey Grupero y Aylín Mujica finalizó por él no tener “plata” para mantenerla

Rey Grupero el pasado lunes compartió en Instagram que su relación sentimental con Aylín Mujica había llegado a su fin, debido a que ambos tienen metas completamente diferentes y no podían seguir luchando en contra de la corriente para ver si las cosas entre ellos fluían de una mejor manera. Por ello, explicó lo sucedido con el siguiente mensaje:

“Muchas gente creyó que lo que existió en esa casa era un show pero en el corazón no se manda y yo me enamoré como un loco de esta mujer, afuera pudimos estar juntos y realmente fue hermoso todo, cada segundo estar a su lado fue mágico, pero lamentablemente somos diferentes“, comenzó escribiendo en la red social de la camarita.

“Tenemos caminos distintos, te dejo volar hermosa, aunque se me haga chicharrón el corazoncito, seguiré luchando por mis sueños para que te sientas muy orgullosa de mí, gracias por la experiencia tan bella que dejaste en mi vida, te adoro”, finalizó.

A través de la cuenta en Instagram de ‘Suelta la Sopa’, los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el vínculo amoroso que existió y es que varios de ellos destacaron que jamás creyeron que llegaran a tener algo en serio.

Sin embargo, hubo un usuario que destacó que no se trataba de diferencias entre ellos, era que presuntamente él no tendría el dinero suficiente para poder costearle la vida a la que la actriz estaría acostumbrada.

“Ni con crazy glue pegaban”, “Cuáles fans? No pegaban ni a la fuerza”, “Se acabó el show, terminaron si nunca empezaron”, “Y es que alguien creía en esta relación?”, “Todo era show a Aylín se le notaba que Rey no es su tipo”, “Era demasiado que Aylín estuviera con ese tipo ya era demostrar la necesidad de pareja”, “Cómo no iba a terminar si Aylín siempre negó a Rey”, “Ya salió Diego, ya la verán pegada a él”, “No eres diferente Rey, no tienes la plata para mantener a esa mujer”, “El tipo no tiene oficio ni beneficio”, “Cuáles fans? Si son los más odiados”, “Payasadas se llaman”, “Ay por favor, nadie les cree, par de perdedores”, “Qué estomago tiene Aylín”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

