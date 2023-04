Jailyne Ojeda presume sus atributos con un par de minibikinis a bordo de un yate

Jailyne Ojeda es una de las chicas de Instagram que tiene la capacidad innata de acelerar pulsaciones. En esta ocasión, la modelo lo hizo con un sensual video que no dejó indiferentes a sus más de 14.4 millones de seguidores.

Hace unos días la mexicana de 25 años aprovechó la res social para subir un clip en el que no se tentó el corazón para presumir sus curvilíneos atributos mientras disfruta junto a sus amigas a bordo de un lujoso yate, usando un par de minibikinis que solo cubren lo indispensable de sus prominentes piernas, caderas y “pechonalidad”.

La publicación de la joven acumula por el momento casi 1 millón de visualizaciones y más de 2,900 comentarios, donde cientos de ellos fueron para manifestarle lo bien que luce en la publicación.

“Sexy mujer 😍😍”, “Eres demasiado hermosa mamacita 😘😘” y “Deliciosas curvas 😋👏”, son algunos de los piropos que le escribieron.

Previamente, Jailyne Ojeda publicó un par de postales para mostrar a su hermoso caballo de la raza Gypsy Vanner, donde la influencer aprovechó para modeló usando botas blancas, blusa y diminuta tanga color nude. View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

