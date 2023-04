Maribel Guardia revela por qué su hijo Julián Figueroa no tuvo servicios funerarios

Maribel Guardia hizo su primera aparición pública ante la prensa tras la muerte de su hijo Julián Figueroa en medio de mucha emotividad por el momento que está viviendo. En sus palabras la mexicana agradeció a todos por las muestras de cariño que ha recibido y pidió al público que rece por su hijo y su familia.

En estas palabras que ofreció a las afueras de su casa en Jardines del Pedregal también precisó el motivo por el cual su hijo no tuvo servicios funerarios. En compañía de su nuera Ime Garza, Guardia compartió las siguientes palabras:

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo tuvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser bien traumático para él”, dijo con mucha emoción en su voz.

En esas mismas declaraciones Maribel Guardia señaló que no le desea a nadie el dolor que ella está viviendo en estos momentos. “Le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano”, dijo con tranquilidad frente a su hogar.

Julián Figueroa falleció de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, así lo reseñó el informe médico y así lo hizo saber su madre a través de un comunicado en el que pidió comprensión por el dolor que está sufriendo y respeto a su privacidad.

