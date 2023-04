Chiky Bombom asegura estar viviendo un momento muy feliz como presentadora de “Hoy Día”

Chiky Bombom asegura estar viviendo un momento muy feliz en su vida aprendiendo y superándose cada mañana como presentadora de “Hoy Día” y disfrutando de una de las mejores decisiones de su vida: operarse el estómago, aunque todavía no está satisfecha y quiere más.

“Estoy feliz, estoy feliz, sumamente agradecida, en una universidad nueva de la vida que es esto, ‘Hoy Día’, aprendiendo, creciendo, con un corazón sumamente agradecido. ¡Ay, levantándome a las tres de la mañana, a destilar felicidad!”.

La dominicana está feliz, soltera y con muchos amigos. “Mujer soltera debe tener muchos amigos, por lo menos siete amigos, no te puedes aferrar a solo uno, tienes que ir probando, probando y degustando: ¡este sí, este no! ¡Uhh!, porque la calle está muy dura”.

“Yo estoy soltera, pero nunca sola, esa es la cosa. Todo el tiempo tienes que tener tus cositas para picar aquí y picar allá, y darle alegría a tu cuerpo como ‘Macarena’, ¡ay, ay, ay!, ¡jajaja!”.

La presentadora ha perdido más de 80 libras y busca seguir estilizando su figura. “La mejor decisión que he tomado es operarme el estómago. Me sometí a una operación de manga gástrica, pero todavía falta, porque faltan los senos, falta la lipo, todo me voy a convertir en un ‘Transformer'”.

Pero, ¿qué te quieres hacer?

Me quiero hacer los senos y me quiero hacer la liposucción. Me quiero quitar esto acá (dice tocando su estómago) y me quiero ¡shuushuu! (dice levantándose los senos). Claro, eso se puede, todo en la vida tiene arreglos.

