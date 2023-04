Demi Rose deja a la vista sus voluptuosas curvas con revelador bikini de pedrería

Demi Rose sigue demostrando que no tiene límites a la hora de subir candentes publicaciones que desatan bajas pasiones entre sus 20 millones de seguidores de Instagram. La modelo británica se caracteriza por ser una chica sensual, a quien le gusta presumir su espectacular anatomía.

En esta oportunidad, la joven publicó unas fotos y un video que han alborotado a los usuarios, pues en ellos se le puede ver posando desde un cenote, luciendo sus voluptuosas curvas de frente y de espaldas enfundada con un diminuto y revelador bikini de pedrería que no cubre del todo sus pechos y caderas.

“Ocupándome de mis propios asuntos como… 🦋”, escribió al pie del clip que por el momento ha generado más de 67,000 visualizaciones y una cascada de elogios.

El pasado 27 de marzo, Demi Rose aprovechó para compartir una serie de seis fotos del festejo de su cumpleaños número 28. En las postales se dejó admirar usando un ajustado vestido color dorado y un tocado de madera sobre su cabeza.

"28 🤍 ¡Feliz día de la tierra para mí! Tuve el día más celestial. Estoy muy agradecida por la persona en la que me he convertido, por todo el amor y apoyo en mi vida. 👼🏽✨", es el mensaje que posteo para agradecer por otro año más de vida.

