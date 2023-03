Demi Rose deja poco a la imaginación mientras recibe un masaje en sus piernas y caderas

Demi Rose es toda una celebridad en las principales redes sociales y siempre ha demostrado sentirse orgullosa con su curvilínea anatomía de tentación.

En esta ocasión, la modelo británica hizo alarde de sus prominentes atributos al compartir en sus historias de Instagram un atrevido video que dejó poco a la imaginación.

En el material la bella joven aparece recostada boca abajo sobre la cama de un spa, enfundada con diminuta ropa interior color negra tipo hilo dental, mientras recibe un masaje en sus piernas y retaguardia, situación que de inmediato provocó una ola de comentarios positivos y miles de visualizaciones.

“Hermosa”, “Mamacita” y “Eres un monumento de mujer”, son algunos de los mensajes que le dejaron a la también influencer de 28 años.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Demi Rose deja poco a la imaginación, pues hace apenas unas semanas deleitó la pupila de sus fans cuando aprovechó para subir una foto en la que se mostró desayunando a la orilla de una playa, usando una bata de impresionante escote y aberturas laterales que lució sin ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

