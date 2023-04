Hijo de Julián Figueroa le envía un mensaje de despedida: “Papito, te amo con toda mi alma”

Un emotivo mensaje fue publicado en la cuenta de Instagram de José Julián Figueroa, hijo de Julián Figueroa, como una despedida del pequeño de 5 años a su padre, quien falleció hace pocos días a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Diversas imágenes del pequeño junto a su papá acompañan las palabras que se escribieron en esta publicación que ha conseguido cientos de comentarios por parte del público que también llora la partida del artista.

“Papito te amo con toda mi alma, fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible, te voy a extrañar muchísimo papy, te amo por siempre ♥️♥️♥️ @julian_f.f”, es el mensaje que reza en el post.

¿Por qué no hubo servicios funerarios?

Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, aseguró que una de las razones por las que su hijo no tuvo velatorio fue porque ni ella ni la madre del pequeño, Ime Garza, no quisieron que el pequeño José Julián viera el cuerpo de su padre.

Además, la famosa artista recalcó que su hijo sufrió mucho durante los servicios funerarios de su padre Joan Sebastian, pues lo tenían de un lado a otro.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo tuvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser bien traumático para él”, dijo en sus primeras declaraciones a la prensa tras la muerte de su amado hijo.

En esas mismas palabras, Maribel Guardia agradeció a todas las personas que le han demostrado amor infinito durante esta dura pérdida y pidió a todos que recen por su hijo y por su familia.

“Le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano”, expresó.

