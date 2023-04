Karol G reveló cómo su infancia quedó positivamente marcada por Pablo Escobar

A pesar de los reclamos que le hizo hace unos días a la revista GQ por los retoques en su sesión de fotos, Karol G decidió compartir con la publicación cómo su infancia quedó positivamente marcada por Pablo Escobar.

En entrevista, la cantante confesó que, al igual que muchas familias de Colombia de la década de los 90, la suya atravesaba por una difícil situación económica, misma que fue alivianada por el llamado “Patrón Del Mal”.

“Pablo Escobar salvó a mi familia de una crisis segura. Mi mamá trabajaba de camarera en un restaurante al que él iba mucho a comer y con las propinas que le dejaba ayudaba mucho a nuestra situación. Claro que todo esto fue mucho antes de que su imperio con el crimen fuera tan grande”, dijo Karol.

Para finalizar, la intérprete de “Tusa” reconoció que, aunque el capo sí cometió muchos crímenes, le duele que la gente sólo se quede con la parte negativa de su historia, por lo que ella misma ha intentado cambiar esa imagen.

Recordamos el paso de “La Bichota” por Viña del Mar

Karol G se presentó con gran éxito en el Festival de Viña del Mar, a tal grado que se le concedió uno de los premios más importantes: la Gaviota de Oro; sin embargo, éste duró muy poco tiempo en sus manos por una razón muy especial.

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video del momento en el que la artista sube al escenario a una niña que sostenía un cartel que decía “Esta mini bichota quiere bailar contigo” y, tras ser testigo de sus habilidades, decide regalarle el trofeo.

“¡Mi reina! la Gaviota de Oro voy a dejar que se la lleve, yo después arreglo con ustedes para que me den otra, pero esta ella se la ganó, ¿sí o no? No soy capaz de quitársela”, se escucha decir a Karol al tiempo que la pequeña no deja de sonreír.

Como era de esperarse, sus fans aplaudieron el gesto y dejaron le comentarios como “Me encanta esta acción”, “Muy encantadora la niñita”, “Tremenda Karol G, me fascina lo que hizo” y “Definitivamente Karol G es la mejor”.

Sigue Leyendo más de Karol G aquí:

· Karol G arremete contra la revista GQ por editar su rostro y cuerpo en foto de portada

· Maluma responde si entre Karol G y Feid existe una relación sentimental

· Karol G y Feid son captados juntos en un avión privado: crecen los rumores de romance