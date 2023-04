Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, revela cómo lo encontró sin vida

Luego de que hace un par de días revelara entre lágrimas que las cenizas de Julián Figueroa reposan junto a un dibujo que le hizo su hijo, su viuda Imelda Tuñón habla por primera vez sobre cómo lo encontró sin vida.

En entrevista telefónica con “De Primera Mano”, la joven detalló que horas antes del lamentable hecho ambos se encontraban viendo televisión, cuando de pronto el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian le comentó que iba a intentar dormir un poco, pero por desgracia ya no despertó.

“Estábamos viendo series y de repente me comentó que se iba a bajar a la sala de videojuegos a hacer una siesta porque llevaba tres días sin dormir. Pasó el tiempo y me empecé a preocupar porque no subía, fui a donde él estaba y lo encontré en la posición en la que siempre dormía, intenté despertarlo y ahí le sentí la pierna muy fría y cuando prendí la luz vi que tenía los labios morados. Le llamé a Marco y él me dijo que revisara si tenía signos vitales, pero ya no había pulso ni respiraba“, dijo Imelda.

En la misma entrevista, la joven reveló que a principios de esta semana ella fue quien le dio la noticia del fallecimiento de Julián a su pequeño hijo horas después de que el pequeño asistiera a jugar a la casa de unas compañeras suyas de la escuela.

La despedida de Imelda Tuñón

La viuda de Julián Figueroa le dio el último adiós con una emotiva publicación compartida en sus redes sociales. Imelda Tuñón compartió mediante su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, mismas que acompañó con un mensaje en el que admitió que su repentina partida la tiene destrozada.

“Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuela alto amore”, fueron las palabras con las que ésta le dijo adiós a su esposo, el padre de su hijo.

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 25 mil likes y se ha llenado de mensajes de todos sus seguidores, quienes le desearon una pronta resignación y le enviaron condolencias, recordándole que a partir de ahora tendrá que cuidar más a su pequeño hijo.

