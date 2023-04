Viuda de Julián Figueroa desactivó los comentarios en la publicación donde lo despide

Imelda Garza fue duramente criticada en las redes sociales tras la muerte de su esposo Julián Figueroa. La cantante fue cuestionada por la manera en la que ha llevado su duelo en público.

“Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore”, fue el mensaje con el que ella se despidió del padre de su hijo José Julián, del cual luego eliminó la opción de dejar comentarios.

Y es que a Imelda Garza hasta la culparon de la muerte de Julián Figueroa. Los internautas aseguraron que la pareja se habría estado separando y que eso mantenía al joven cantante en depresión, llevándolo hasta la muerte.

Luego de tantos mensajes recibidos Imelda Garza se manifestó. La ahora viuda de Julián Figueroa pidió respeto ante este duro momento que está atravesando. “No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden, a los demás les pido de todo corazón algo de respeto”, expresó en una historia que compartió en su perfil de Instagram.

Imelda Garza ha hecho solo una aparición en público tras el inesperado fallecimiento de su amado esposo. La joven acompañó a Maribel Guardia, madre de Figueroa, en sus declaraciones a la prensa.

En ese mensaje la actriz costarricense aseguró que en conjunto ellas decidieron cremar el cuerpo de Julián Figueroa.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo tuvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser bien traumático para él”, declaró la madre del intérprete con mucho sentimiento.

