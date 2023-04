Karol G comienza a alejarse del rojo con este nuevo look

Cada vez que Karol G hace una publicación en su cuenta de Instagram cautiva a millones de sus seguidores que no dudan en demostrarle su amor y admiración. En una nueva galería fotográfica ‘la bichota’ se ha dejado ver con una nueva apariencia en su cabello, pues tal parece que el rojo comienza a quedar atrás.

La cantante colombiana ahora luce el pelo en un tono más rosa que rojo, con sus raíces negras naciendo y en los mechones de enfrente una combinación con rubio que destaca aun más el rosa que le sigue.

La intérprete posó desde una casa, en su interior y exteriores, presumiendo un look en tonos claros que destaca aún más el color de su cabello.

Karol G se ha caracterizado en los últimos años por el color de su cabello, Por mucho tiempo ella llevó el pelo de color turquesa, lo cual se convirtió en una marca personal. Luego de un largo período gozando de ese color, dando conciertos y hasta inspirando al público a lucir ese tono ella decidió cambiarlo por un rojo muy fuerte.

Este rojo la acompañó en el lanzamiento de lo que es su cuarto álbum de estudio ‘Mañana será bonito’, el cual le ha traído muchas satisfacciones a la artista.

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito. Record de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! De verdad que significa el mundo entero para mi. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! GRACIAS!!!”, dijo tras el lanzamiento del disco.

