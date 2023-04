La Casa de los Famosos 3: Pepe y Madison son la versión adulta de Mia y Miguel en Rebelde

Mia y Miguel son dos de los personajes principales la telenovela “Rebelde”, protagonizada por Anahí y Alfonso -Poncho- Herrera. Los personajes que vimos en dicha historia juvenil, en alguna medida los fans de La Casa de los Famosos 3 los han relacionado con la amistad que vemos entre Madison y Pepe.

Muchos creen que ellos son la versión adulta de Mia y Miguel y para muestra les dejamos dos de los tantos videos que los fans de “Pepison”, como los han denominado, han compartido en redes sociales como Twitter.

Para muchos los fans de La Casa de los Famosos, el reality versión de Telemundo, esta temporada empezó débil. Los habitantes se cuidaron mucho de no caer en los escándalos y en el acoso que vivimos en la edición que dejó como ganadora a Ivonne Montero, sin embargo, esto los volvió el blanco de criticas severas que indicaban que no eran genuinos, que no estaban siendo honestos y hubo quienes describieron al show de “aburrido”.

Los romances, en su gran mayoría fueron nulos o fallidos. La relación de Dania Méndez con Arturo Carmona nunca despegó. El romance de Pepe Gámez y Aleida Núñez fue criticado y rechazado por las fans del actor mexicano, el público ni siquiera salvó a Núñez cuando ésta cayó entró por primera vez al SUM. Qué podemos decir de Rey Grupero y Aylín Mujica, para muchos esta relación nunca iba a consolidarse ni adentro ni afuera.

Ninguno de los romances que la producción del programa intentó promover dentro de la casa tomó forma. Ninguno. La mirada experta de los fans fue la que se impuso y ha sido la química que éstos ven entre Pepe y Madison la que se ha apoderado no sólo de las redes sociales sino de la prensa.

El mundo del espectáculo también está vibrando con “Pepison”. Y es que es evidente que este par tiene mucho en común y los fans también pudieron ver cómo pasaron del odio al amor. Porque cuando el proyecto arrancó, aún cuando el mexicano aceptó que para él, ella era la más bonita de la casa, ellos nunca conectaron. Ellos no lograron congeniar y fue rumbo a la final que Pepe y Madison encontraron el uno en el otro el apoyo que no sabían que necesitaban.

Por si esto fuera poco, los fans los han denominado, además, como príncipe y princesa de cuento de Disney.

