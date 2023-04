Venezolano Luis Arráez afirma que parte de su éxito es gracias a Nelson Cruz: “Es como un hermano para mí”

Luis Arráez hizo una excelente campaña en 2022 que le valió para ganar el título de bateo en la Liga Americana. esta temporada fue cambiado a Miami Marlins y en un principio se pensó que el cambio de liga podía afectarlo, pero al parecer el movimiento no bajó el rendimiento del venezolano que en este inicio de temporada batea para .500 con su nuevo equipo.

Como todo jugador, Arráez afirma que tuvo su “maestro” quien le ayudó mucho para ser el gran bateador que es hoy en día, ese maestro lo consiguió en su paso por los Minnesota Twins y es el dominicano Nelson Cruz.

“Es como mi hermano. Todo lo que hago aquí es gracias a él, porque me ha ayudado mucho. Me apoya mucho y me enseñó la importancia de tener una rutina clara”, comentó Arráez para MLB.com.

Arráez y Cruz coincidieron de 2019 a 2021 en los Twins y el dominicano, que ganó el Bate de Plata de las Grandes Ligas en cuatro ocasiones, fue su mentor durante esos años de los jóvenes talentos entre ellos Luis Arráez.

“Siempre ha sido un gran bateador. Perdió peso, se hizo más fuerte y está más saludable. Ahora puede ir y brillar como siempre lo hace. Puede ser más consistente y tener poder, bateando por los canales. El martes la botó por la banda contraria. Es impresionante”, comentó Cruz sobre Arráez.

El oriundo de San Felipe tiene apenas 26 años y una carrera prometedora en las Grandes Ligas, este año llegó por vía cambio a Miami y en sus primeros 13 juegos ya es líder en hits con 23 y en average con .500 lo que perfila al segunda base a otra campaña como candidato al título de bateo.

