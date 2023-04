William Levy reconoce el poder de Dios en su vida, asegura que su éxito se lo debe a él

William Levy celebra en Miami con un screening para la prensa el estreno de “Montecristo”, producción que se estrenará a través de Vix+ este 14 de abril. A su paso por la alfombra roja de la proyección de la serie, el cubano contestó qué es lo que le falta todavía y reveló cuál ha sido el mayor reto de este proyecto que grabó en España.

“Bueno, el reto es llevar a cabo ‘Montecristo’. ‘Montecristo’ es un personaje creado por Edmundo Dantés, de por sí el personaje es complejo ¡imagínate!, lleva a cabo dos personajes en uno.

“Había una línea muy fina que teníamos que estar todo el rato al tanto de ella, de no pasarla, no quedarnos bajo y era una de las cosas que trabajamos desde el principio en un trabajo de mesa con el director Alberto Ruiz Rojo, y creo que estamos, yo te diría la verdad, honestamente, muy orgullosos del resultado final”.

¿En qué momento de tu vida se dio este personaje?

En un momento que me siento muy bien; o sea, estoy agradecido con Dios, me siento muy bendecido con todo lo que estoy haciendo como profesional, como artista, y me siento que tengo una carrera y la carrera tiene 20 años casi ya.

“Y a ver si seguimos teniendo éxito, y eso es una bendición de Dios porque esta carrera no es fácil. Así que me siento muy bendecido y agradecido con la gente”.

¿Qué te falta?

No sé, no sé, yo solo me dejo llevar como el agua. Sigo disfrutando de mi vida al máximo, sigo siendo agradecido, y me falta por hacer lo que Dios quiera que haga, veamos qué es.

