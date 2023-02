William Levy enloquece a sus fanáticas al mandarles besos y un gran consejo

El actor cubano William Levy revolucionó las redes sociales con un video que publicó tras grabarse conduciendo y cantando ‘Qué precio tiene el cielo’, una de las canciones más famosas de Marc Anthony. El protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ cautivó a miles de sus fanáticas con esta aparición en Instagram.

“Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos las personas que no te valoran. Love you all”, fue el mensaje que el reconocido actor envió junto a este video que superó los 633,000 me gustas en tan solo 16 horas.

Estas son algunas de las reacciones de las fanáticas. “Nos vas a infartar!! Cada día más hermoso!! Gracias a vos por como sos con todas nosotras, que nos das tu cariño”, “Has desvelado a media España cubano. Entre las que me incluyo claro! que gusto verte y escucharte”, “Al igual yo te lo digo a ti que nunca dejes q nadie te quite tu sonrisa y menos alguien que no te valore, que no valore lo maravillosa persona que eres”.

Actualmente William Levy espera el estreno de la serie ‘Montecristo’, en donde él es protagonista. Esta producción llegó a su vida luego de terminar su participación en ‘Café con aroma de mujer’, serie de Netflix protagonizada por él, Laura Londoño y Carmen Villalobos.

“Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto llamado Montecristo les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo) dado a que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando Café con Aroma de Mujer en Colombia. Hoy gracias a Dios ya les puedo decir que dentro de poco ya estaré por España grabando para ustedes MONTECRISTO”, dijo el actor y modelo cubano cuando anunció su participación en esta serie.

Los terrenos en los que se graba esta serie son en Tenerife y son del siglo XVI. Las paredes son de piedras y los techos destacan debido a las coloridas tejas.

Sigue leyendo: Confirmado: William Levy regresa a Telemundo con una serie

Mi Vida en Canela.TV: William Levy se sincera y habla desde lo más profundo de su alma

William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizaron una foto familiar y los internautas piden que regresen este 2023