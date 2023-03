William Levy y Elizabeth Gutiérrez posaron juntos por una razón especial

El pasado 12 de marzo Christopher Alexander Levy estuvo de celebración tras cumplir 17 años. Por ello, su madre Elizabeth Gutiérrez compartió una emotiva postal en la red social de la camarita donde ambos salen acompañados por William y la pequeña Kailey, quienes aprovecharon para reunirse en un restaurante para festejar por su hijo mayor.

La actriz compartió la foto con sus más de tres millones de seguidores con los que cuenta en la aplicación de la camarita, al tiempo que manifestó que ellos en su posición de padres se sienten agradecidos por todo lo que ha logrado hasta la fecha. Por ello, aprovechó para destacar que sus parientes siempre estarán para impulsarlo.

“¡¡Celebrando a nuestro chico favorito!! Feliz cumpleaños mi amor.. Estamos tan orgullosos de ti y te queremos mucho papi.. Traes tanta felicidad a nuestras vidas… siempre tendrás a tu familia animándote. ¡Siempre seremos tus fans número uno! ¡¡Te amo para siempre!! ¡¡¡Dios te bendiga mi Toty!!! @christopherlevy @kaileylevy19 @willevy”, fueron las palabras que acompañaron la postal compartida.

La publicación superó los cuatro mil comentarios y es que muchos se tomaron el tiempo para poder felicitar a Christopher y dejarle saber algunos buenos deseos. Sin embargo, otros hablaron sobre que los actores habrían regresado, hecho que hizo que respondieran indicando que eso viene siendo asunto de ellos solamente.

“Happy Birthday para tu campeón!!! Como pasa el tiempo!”, “A los criticones, mastiquen traguen, traguen y mastiquen”, “De verdad gente, revísense. Cuánta falta de respeto, primero en un post que es dedicado a su hijo en su cumpleaños, segundo es su vida y solo le compete a ella”, “Pero y qué es lo que le pasa a esta gente, si volvieron o no es su problema”, “La más envidiada”, “Yo no entiendo esta pareja un día y al otro día no, muy inestables”, “Qué mentalidad tan limitada la gente que dice que si ya se separaron qué poco amor propio”, “No soy de escribir pero me encanta verlos juntos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

