Belinda presume su abdomen de acero tras su llegada a Madrid y aseguran que “Dios tiene a su favorita”

La española Belinda el pasado viernes compartió una postal en la red social de la camarita donde anunció que se encontraba en Madrid, España, y lo más llamativo terminó siendo el top negro que mostró completamente su abdomen, es así como le gusta interactuar con sus más de 16 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma.

La protagonista de ‘Bienvenidos a Edén’ decidió llevar su cabello suelto y alzar uno de sus brazos para presumir de mejor forma su escultural cuerpo a sus 33 años.

A través de la red social de la camarita los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre lo que estaban viendo en la foto. Algunos usuarios la vieron y la compararon con la “perfección”, mientras que otros hicieron referencia a su abdomen y dijeron que preferían evitar la comida chatarra con la esperanza de verse algún día como la cantante.

La actriz se encuentra en España y varios expresaron su emoción por saber que se encuentra en la nación, debido a que dentro de poco realizará una nueva presentación.

“Mamacita”, “Dios tiene a su favorita”, “La perfección no existe”, “Qué ilusión me hace tenerte en España”, “Eres una belleza absoluta”, “La más hermosa”, “Pensaba ir a comer hamburguesa pero ya se me quitó el hambre”, “No estoy pedita pero veo una luz divina en la Diosa“, “El mundo y yo no te merecemos”, “Cuánta perfección”, “Bella mi amor”, “Tan hermosa, qué orgullo”, “La más hermosa de todas”, “Belinda en verdad que linda eres”, “Hola soy colágeno”, “Bellísima es poco para lo hermosa que sales”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

