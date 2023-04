LCDLF 3: Dania Méndez dice que no le gusta que digan que odia a Madison Anderson

Por alguna razón Madison Anderson y Dania Méndez nunca lograron hacer click en La Casa de los Famosos 3. Nunca fueron enemigas pero sus pasos tampoco se juntaron más de lo estrictamente necesario. Algunos dicen que la mexicana sentía envidia de la boricua, y otros creen que Madison es falsa. Pocos son los que opinan que simplemente ellas no tenían mucho en común y que esta es la única y verdadera razón por la cual nunca pudieron ser amigas.

Ahora que Dania ya no forma parte de la competencia por los $200 mil dólares, son muchos los que dicen que la influencer ni tiene simpatía por Madison, que incluso le cae mal e insisten en el tema de la envidia. Méndez asegura que esto es fácil, que si lo dicen por las nominaciones, agrega que simplemente así es el juego no más.

Ciertamente hay que reconocer que difícilmente se iban a acercar si en el ejercicio de nominación Dania apuntaba siempre hacía Madison. Por eso cuando ambas quedaron juntas en el SUM, el regreso de la puertorriqueña a la casa se convirtió en un gran triunfo para su público.

Pero los fans de la boricua no dejaron pasar la oportunidad para contestarle a Dania y decirle: “Creo que se le olvida que todo lo que ella hacía y decía de Madison está grabado y que entró a un reality 24/7, donde pudimos ver la personalidad de ella y cómo ella la agarró contra Madison. Creo que Dania está asumiendo demencia, como todos los participantes que en temporadas pasadas salieron y quedaron mal con el público”.

Otros también le recordaron que incluso cuando llegó a Brasil habló de Madison. “No olvidamos querida, se te notó bastante lo envidiosita”. Otros fans incluso utilizan canciones para contestar ante las declaraciones de Dania Méndez: “Yo no opino, mejor me retiro lentamente cantando una canción: 🎶 Mientes tan bien 🎵 Que me sabe a verdad, todo lo que me das🎶”.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· Carlos Adyan conductor de “En Casa con Telemundo” dice: “Madison y Pepe merecen una novela juntos”

· Así las votaciones de la décimo tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos 3

· La Casa de los Famosos 3: Paty Navidad se distancia de su grupo, “Agua”, luego de ver cómo nominaron