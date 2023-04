La verdad tras el video “erróneo” de TikTok en el que usuario alega que no habrán deportaciones en la frontera tras fin de Título 42

Noticias Telemundo alertó sobre un video con información incorrecta en TikTok que está confundiendo a inmigrantes bajo la premisa de que Estados Unidos no deportará a personas una vez finalice la política conocida como Título 42 el 11 de mayo.

A partir de esa fecha, quedará sin efecto la declaración de emergencia de salud nacional por COVID-19.

El Título 42, regla de la era de Donald Trump ampliada por la Administración del presidente Joe Biden, permite la deportación exprés de migrantes bajo el argumento de la pandemia.

A raíz del anuncio del fin de la declaratoria de emergencia nacional, se ha propagado información falsa en algunas cuentas de redes sociales que discuten asuntos migratorios sobre el impacto que tendrá este cambio en la frontera y en las personas que solicitan asilo.

La herramienta vía WhatsApp T Verifica, servicio de verificación de datos o “fact-checking” de Noticias Telemundo, alertó de un contenido de un usuario de TikTok con unos 200,000 seguidores en la plataforma.

El creador de contenido alega en un video que Biden anunció que ya no habrán deportaciones en la frontera sur a partir del 11 de mayo, pero esto no es cierto.

El clip publicado hace una semana ya sobrepasa el medio millón de reproducciones a pesar de que la información es incorrecta.

“Está errado”, aseguró a Noticias Telemundo el abogado de inmigración Mario Lovo. El experto insistió en que el Título 42 no es la única medida vigente en la frontera y que, después de la referida fecha, permanecerán activas otras normas que facilitan la expulsión de indocumentados si estos no cumplen con los requisitos para asilo o no llegaron por las vías establecidas por las autoridades migratorias.

Lo anterior es un aviso que también ha repetido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tanto Lovo como El DHS han señalado otras medidas como Título 8 que también afectan la permanencia en EE.UU. de migrantes que cruzan la frontera.

“Una vez que ya no esté vigente el Título 42, el DHS procesará bajo el Título 8 a las personas que encuentre en la frontera”, señaló Alejandro Mayorkas, director del DHS el año pasado.

Tan solo en febrero pasado, las autoridades procesaron 82,407 migrantes bajo el Título 8.

Incluso, para este procedimiento, la agencia indicó que incrementará personal y recursos y mejorará el trámite que permite la expulsión inmediata de quienes no aleguen temor a ser perseguidos o torturados o se determina que no tienen un miedo creíble tras una entrevista para silo con un funcionario migratorio.

El DHS además se ha propuesto colaborar más de cerca con el Departamento de Estado y los países de la región para hacer valer la regla y aumentar las repatriaciones

Los migrantes procesados bajo esta norma son puestos bajo procedimientos de remoción y están sujetos a una prohibición de admisión de cinco años y a posibles acciones penales en caso de que intenten volver a entrar a EE.UU.

Lovo además destacó que es requerido que, a partir del 11 de mayo, los inmigrantes interesados en ser asilados deberán enviar una solicitud a través de “CBP One”.

CBP One es la aplicación móvil creada por la Administración Biden para que los migrantes programen una cita para presentarse en un puerto de entrada para su inspección y procesamiento en el país.

La aplicación busca disuadir a los migrantes para que no lleguen sin previo aviso a un puerto de entrada.

Sigue leyendo:

Defensores de los inmigrantes protestan por la nueva política de asilo del gobierno de Biden