Penélope Cruz expresa su amor por Salma Hayek

Salma Hayek cosecha otro éxito en su carrera luego de haber sido incluida por la revista TIME como una de las cien personas más influyentes del mundo y no hay nadie mejor para reconocer este logro que una de sus mejores amigas del medio del espectáculo: Penélope Cruz.

La española fue la encargada de realizar la reseña de la mexicana y, en su escrito, expresó la admiración y el cariño que siente por ella y cómo se ha fortalecido su relación de complicidad a lo largo de más de dos décadas.

“Salma es fuerte, pero sensible y lee muy bien a la gente, eso es lo que la hace tan buena actriz: la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Su gran corazón, inteligencia y carisma son una combinación ganadora, pero de lo que me siento más orgullosa es que siempre es ella misma“, puso Penélope.

Por su parte, Salma utilizó sus redes sociales para agradecer el reconocimiento de la publicación y las palabras que la española escribió sobre ella y aseguró que cada una de sus ellas se las llevará en el corazón por siempre.

Las palabras de Salma: “Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo: time.com/time100 Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”.

Apoya a niñas y mujeres africanas

Para Salma Hayek no sólo es importante llevar una carrera artística impecable, sino también ayudar a las personas que más lo necesitan a lograr una mejor calidad de vida tal y como acaba de suceder.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que realizó un viaje al continente africano para conocer a varios grupos de mujeres que, fieles a sus usos y costumbres, practican diversas actividades para poder salir adelante.

“Desde Sudáfrica hasta Etiopía y Kenia, estas jóvenes están rompiendo muchas barreras y creando un futuro mejor para ellas y sus comunidades. Es un gran honor ser parte de un movimiento que me inspira tanto como lo es Girl Effect“, escribió Salma al pie de las fotografías que compartió.

La publicación ya rebasó los 100 mil likes y, aunque mucha gente aplaudió su iniciativa, hubo varias personas que le sugirieron que, así como ayudó a las africanas, le eche un vistazo a las comunidades más necesitadas de México, su país natal.

