Alan Tacher se defiende de las duras críticas que recibió por las declaraciones de la muerte del hijo de Maribel Guardia

El presentador de televisión Alan Tacher en los últimos días se ha visto envuelto en una serie de comentarios a favor y en contra de su trabajo. Por ello, en el canal ‘Imagen Televisión’ decidieron hacerle una entrevista para que aclarara lo sucedido hace poco tras hacer un pase luego del fallecimiento de Julián FIgueroa, hijo de Maribel Guardia.

“Yo no he dicho nada que Maribel no haya salido a decir, una. Dos, no he dicho absolutamente nada íntimo ni fuera de lo normal. Yo simplemente estaba retomando las mismas palabras que tomó Maribel cuando salió a hablar [con la prensa], al igual que Imelda”, dijo el conductor a ‘Sale el sol’.

Pese a que han transcurrido varios días, los comentarios a favor y en contra del conductor del programa de ‘Despierta América’ no se han detenido, debido a que muchas personas han hecho referencia al fallecimiento de Julián Figueroa. Por ello, varios consideraron que el mexicano siempre ha sido bastante profesional ante las situaciones que les ha tocado abordar.

A su vez, otros opinaron de una manera completamente distinta tras creer que no es ético “infiltrarse” en algún lugar para luego ofrecer cualquier tipo de información a la audiencia del canal para el que trabaja.

“La vida sigue y Dios guarde a los muertos, esta chica tiene que seguir viviendo por su hijo”, “Alan solamente dijo lo que Maribel dijo en la rueda de prensa, quieren hacer chisme de donde no lo hay”, “Nunca vamos a entender a las personas, critican porque no los hacen saber y si no dicen también critican”, “De pésimo gusto ir a infiltrarse y después ir a contar lo que sucedió”, “Maribel debería tomarse un tiempito para asimilar su pérdida”, “Alan Tacher es un gran profesional y respetuoso”, “Envidiosos porque solo invitaron a Tacher y a Verónica Bastos de los medios. Ya que Mari los estima mucho”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el canal de YouTube.

