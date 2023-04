La nueva canción de Anuel AA sería otra indirecta para Karol G

“Triste verano” es el nombre de la más reciente canción que el reggaetonero boricua Anuel AA lanzó al mercado musical. En colaboración con Eladio Carrion el intérprete canta varias líneas que rápidamente los internautas han relacionado con Karol G, la cantante con la que él mantuvo una intensa relación sentimental que duró casi 3 años.

Tras escuchar la canción las redes sociales estallaron en mensajes que aseguran que este tema es una nueva dedicatoria a la colombiana, también conocida como ‘la bebesita’.

Y es que Anuel AA justamente canta “por siempre tu vas a ser la bebecita… Recuerda que lo real no se olvida”, frases que sin dudas están asociadas a la cantante de ‘tusa’.

Estos son algunos de los mensajes que han dejado los internautas y seguidores de lo que fue el amor que se tenían Karol G y Anuel AA:

“Para Karol G definitivamente”, “Este álbum se debió llamar Karol G”, “Por siempre tú va’ser la bebesita… Otra vez pa’ Karol”, “Otra canción para Karol G”, “Tiembla Yailin Que @karolg siempre será la Bebesita de @anuel”, “Aunque esté con miles de mujeres él nunca sacara de su corazón a la bebesita ellos tuvieron su amor y fuerte” y “Al fin Anuel se dio cuenta que Karol G es el verdadero amor de su vida !!! Busco en otras y no encontró lo que solo la bebecita le daba AMOR”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

¿Indirecta?

Hace unas semanas Anuel AA también estrenó un tema con una indirecta que fue percibida como muy directa por los internautas. En el tema ‘Más rica que ayer’ el cantante dice: “Yo era un ignorante y manejarlo no supimos. A veces lo que damos no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribes. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo Piqué”.

Esto podría ser una clara indirecta a Karol G, quien poco antes de esta canción de su ex estrenó ‘TQG’ con Shakira, siendo un tema claramente dedicado a sus ex parejas y a las actuales novias de estos.

