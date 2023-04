Natti Natasha y Becky G desatan comentarios tras su beso en Coachella: dicen que fue innecesario

Natti Natasha compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del beso que se dio con Becky G en Coachella, cuando la acompañó en el famoso escenario para interpretar ‘Sin pijama’. La cantante dominicana mostró la foto con un texto que dice “Sister kiss” y la ola de comentarios no tardó en desatarse.

Muchos de los internautas señalan que este acto entre ambas cantantes fue completamente innecesario, mientras que otros señalan que ya ‘aburre’ que las artistas se besen durante sus presentaciones artísticas.

“Ya aburre eso de que se besen en los conciertos, no es suficiente su talento… Más de lo mismo”, “Cual es la necesidad???? Ustedes no necesitan ese tipo de marketing porque su trabajo hablan por ustedes”, “Totalmente INNECESARIO, eres una artista que amamos y que NO necesitas este tipo de publicidad” y “Me encanta tu música pero, caramba, no hay que llegar a tanto” son parte de esos mensajes del público.

La pareja de Raphy Pina y Becky G, de quien se desconoce si sigue o no con Sebastian Lletget tras la infidelidad del futbolista, son amigas desde hace mucho tiempo. El éxito de ‘Sin pijamas’ las catapultó en muchos países debido a lo pegajoso que es el tema y a la sensualidad que ambas desbordan en el videoclip.

Tras la publicación Becky G no se quedó en silencio e hizo un comentario: “Love you so much”, dijo la intérprete de ‘Esquemas’.

Además de cautivar comentarios por el beso, lo hicieron con su presentación. Ambas bailaron, cantaron y disfrutaron de estar juntas en Coachella, uno de los festivales más famosos del mundo y que en esta ocasión también contó con la participación de Bad Bunny y Rosalía, quienes demostraron todo su talento en cada una de sus respectivas presentaciones.

