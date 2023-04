Becky G y Natti Natasha encienden el escenario de Coachella con un beso

Becky G lo dio todo en su presentación de este 14 de abril en el famoso festival de Coachella, celebrado en California y transmitido al mundo a través de la plataforma oficial del evento en Youtube.

La cantante se subió a un colorido escenario para interpretar sus temas musicales frente a una multitud de personas que coreó cada una de las interpretaciones de la artista, quien lució atuendos en tono azul fuerte con complementos escarchados.

En el show que Becky G preparó estaba incluida la participación de Natti Natasha, con quien interpretó el famoso tema ‘Sin pijama’. Ambas bailaron, cantaron y deleitaron al público desde lo más alto del escenario, pero sin dudas fue el gran final de la presentación lo que causó revuelo entre todos los asistentes: las intérpretes se dieron un beso de pico tras terminar de cantar.

Cuando el público presente vio la situación estalló en gritos y aplausos. Asimismo lo hicieron en redes sociales, pues en la publicación donde Becky G recopila los momentos de esa presentación en Coachella agregó la foto donde se besa con la dominicana.

La galería fotográfica superó los 1,4 millones de me gustas y tiene más de 4.8000 comentarios, muchos de ellos señalando el beso entre ambas cantantes y felicitando a Becky G por el show que ofreció en el día de inicio del festival de Coachella.

Con la virgen

Horas antes de la presentación en Coachella Becky G expresó que se sentía muy emocionada por esta oportunidad y publicó dos fotografías en las que se le ve rezando junto a su equipo y presumiendo un pantalón en el que lleva estampada a la Virgen de Guadalupe. “Gracias Dios”, complementó la artista en esta publicación donde su público le envió la mejor de las vibras en ese día tan especial para ella y su carrera musical. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

